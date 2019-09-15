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Прерванный рейс: Перевозчика после ДТП под Ярославлем начал проверять Ространснадзор

, 7:01 Эфирная новость 142

Столкновение пассажирского рейсового автобуса с грузовиком произошло на трассе Ярославль — Иваново утром 14 сентября. Жертвами аварии стали восемь человек.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Почуев, 5-tv.ru

Чудовищная трагедия под Ярославлем произошла утром в субботу, 14 сентября. Восемь человек погибли в аварии рейсового автобуса и грузовика. Еще около тридцати получили ранения. Несколько пассажиров в тяжелейшем состоянии в реанимации. Сейчас следователи восстанавливают хронологию событий и пытаются понять причины этого страшного ДТП. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Кирилла Сергеева.

Разбитые стекла и груда обломков — вот и все, что осталось от автобуса рейса «Ярославль — Гаврилов-Ям». После сильнейшего столкновения с грузовиком части кузова разметало на десятки метров. Само транспортное средство и вовсе отбросило в кювет.

«Многие лежали там, пострадавшие. У кого голова, у кого ноги. Стоны были там. Скорых очень много приезжало. Одни приезжали, другие уезжали. И все, народ, кто были там, все помогали», — рассказал очевидец Вардан Вазоян.

Эта страшная авария на областной трассе произошла около одиннадцати утра. Рейсовый автобус с 35 пассажирами ехал из Ярославля в Гаврилов-Ям. Неожиданно грузовик с краснодарскими номерами, следовавший по встречной полосе, резко свернул налево. Что именно заставило водителя совершить этот маневр — установить вряд ли удастся. При лобовом столкновении оба водителя и пятеро пассажиров скончались на месте. Позже, в больнице, умерла пожилая женщина.

«Есть один очевидец, который сообщил, что грузовой автомобиль „МAN“ выехал на полосу встречного движения, при этом маневр обгона он не совершал. Это будет проверяться в ходе следственных действий», — рассказал начальник УГИБДД РФ по Ярославской области Андрей Сироткин.

Пострадали 28 человек. Все они размещены в областных больницах. Четверо находятся в тяжелом состоянии. В числе госпитализированных — семилетний мальчик — у него серьезные переломы.

«Доставлено было к нам 20 человек, двоих мы перевели в областную больницу. У ребенка состояние средней тяжести, проводится вся необходимая терапия», — отметила главный врач больницы имени Соловьева Наталья Даниленко.

Пока на месте аварии завершают устранять последствия аварии, в самом Ярославле на межведомственном брифинге обсудили компенсации. Из резервного фонда семьям погибших выделят по миллиону рублей. Пострадавшие получат по сто тысяч. А Следственному комитету придется разобраться в причинах произошедшего.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества. На данный момент уже известно, что погодные условия не могли привести к трагедии, состояние дороги также признано удовлетворительным. Впереди еще несколько экспертиз — предстоит выяснить, был ли грузовик исправен и в каком состоянии водитель находился за рулем.

Ранее 5-tv.ru публиковал список погибших в аварии под Ярославлем.

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