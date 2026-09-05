Захарова назвала неожиданным обращение Путина к Стивену Сигалу на ВЭФ

Обращение президента России Владимира Путина к американскому актеру Стивену Сигалу во время Восточного экономического форума (ВЭФ) стало неожиданным жестом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

«Очень неожиданным, честно могу сказать, жестом <…> было то, что президент России, упомянув народную дипломатию, еще и представил Стивена Сигала, который сидел в первом ряду», — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что такой поступок показывает особую широту души президента. Так, несмотря на критику, которая время от времени звучит из США, Россия способна сохранять позитивный взгляд на отношения между странами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин представил участникам ВЭФ Стивена Сигала, назвав его «лучшим посланцем мира» и одним из друзей России в США.

Президент также отметил заинтересованность Москвы в восстановлении полноформатных отношений с Вашингтоном.

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