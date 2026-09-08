Путь в ЕС для Сербии закрыт? Чем похороны Младича обернулись для Белграда

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 35 0

В Брюсселе заявили, что героизация осужденного генерала противоречит европейским ценностям.

Похороны Ратко Младича: резкая критика Евросоюза

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Похороны генерала Ратко Младича вызвали критику со стороны Евросоюза

Проведение в Белграде траурных мероприятий в память о бывшем командующем армией боснийских сербов Ратко Младиче может осложнить путь Сербии к вступлению в Евросоюз. Об этом сообщает газета Politico.

Младич, осужденный на пожизненное заключение за геноцид, умер в гаагской тюрьме. 7 сентября в Белграде прошли похороны и церковная служба, которые вызвали критику со стороны европейских представителей.

«Любое прославление военных преступников, отрицание геноцида противоречат самым фундаментальным европейским ценностям и не имеют места ни в ЕС, ни в странах-кандидатах в ЕС», — заявил представитель Европейской службы внешних действий Кристиан Виганд.

Сербские власти заявляли, что не участвовали в организации похорон. При этом, как отмечает Politico, тело Младича доставили в Белград на правительственном самолете, а его гроб сопровождали военнослужащие Сербии. На церемонии присутствовали представители сербских властей и посол России Александр Боцан-Харченко.

На фоне произошедшего еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отменила запланированный визит в Сербию. Она заявила, что героизация Младича несовместима с принципами, на которых строится европейская интеграция страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти Ратко Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
86.19
-0.40 100.17
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:24
Meta* допустила показ сотен реклам с ИИ-контентом о насилии над детьми
18:18
Волчанский котел сжимается: что происходит на участке фронта у российской границы
18:12
На дне Ладоги обнаружили автокараван времен Великой Отечественной войны
18:06
Привычные дела стали сложнее: какой сигнал может указывать на деменцию
18:00
С манекеном и автоматом: видео с урока ОБЖ в России завирусилось за рубежом
17:50
Путь в ЕС для Сербии закрыт? Чем похороны Младича обернулись для Белграда

Сейчас читают

Новогодние каникулы 2027: сколько будет выходных дней и когда выходить на работу
«Изыски ученых до лампочки» — Юрий Лоза сравнил Землю с поездкой на велосипеде
Суд взыскал 114 млн рублей в пользу Долиной по делу об афере с квартирой
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео