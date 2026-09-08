Путь в ЕС для Сербии закрыт? Чем похороны Младича обернулись для Белграда

В Брюсселе заявили, что героизация осужденного генерала противоречит европейским ценностям.
Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov
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Похороны генерала Ратко Младича вызвали критику со стороны Евросоюза
Проведение в Белграде траурных мероприятий в память о бывшем командующем армией боснийских сербов Ратко Младиче может осложнить путь Сербии к вступлению в Евросоюз. Об этом сообщает газета Politico.
Младич, осужденный на пожизненное заключение за геноцид, умер в гаагской тюрьме. 7 сентября в Белграде прошли похороны и церковная служба, которые вызвали критику со стороны европейских представителей.
«Любое прославление военных преступников, отрицание геноцида противоречат самым фундаментальным европейским ценностям и не имеют места ни в ЕС, ни в странах-кандидатах в ЕС», — заявил представитель Европейской службы внешних действий Кристиан Виганд.
Сербские власти заявляли, что не участвовали в организации похорон. При этом, как отмечает Politico, тело Младича доставили в Белград на правительственном самолете, а его гроб сопровождали военнослужащие Сербии. На церемонии присутствовали представители сербских властей и посол России Александр Боцан-Харченко.
На фоне произошедшего еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отменила запланированный визит в Сербию. Она заявила, что героизация Младича несовместима с принципами, на которых строится европейская интеграция страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти Ратко Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов.
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