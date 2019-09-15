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  4. «Вечно молодая!» Любовь Успенская покрасовалась в мини-платье на гастролях в США

«Вечно молодая!» Любовь Успенская покрасовалась в мини-платье на гастролях в США

, 21:56 Фото 242

65-летняя королева шансона поразила фанатов идеальной фигурой.

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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official

Любовь Успенская не перестает радовать подписчиков в Instagram красочными снимками. Сейчас королева шансона путешествует с туром по Соединенным Штатам. Во время гастролей исполнительница опубликовала снимок в новом наряде — серебристом мини-платье с окантованными золотом рукавами и подолом. На фото артистка позирует с букетом цветов и кокетливо поднятой ножкой.

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«Фото сделано после концерта в Майами, вчера мы отработали концерт в городе Нью-Йорк, а уже сегодня споем для вас в Чикаго. Очень бодро и насыщенно начался тур. Кстати, как вам мой новый концертный костюм?» — подписала пост знаменитость.

Instagram @uspenskayalubov_official

Поклонники Любови Успенской пришли в полнейший восторг от нового снимка знаменитости. Многие фанаты отметили — 65-летняя певица выглядит гораздо моложе своего реального возраста.

«Очень стройная, моложавая, ухоженная, талантливая, женщина!»

«Вы очень хорошо выглядите, и очень стильно, всегда со вкусом все подобрано»;

«Фигурка, ножки… Вы пример для подражания!»

«Вечно молодая и шикарная!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Успенская поделилась откровенным фото из душа.

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