«Вечно молодая!» Любовь Успенская покрасовалась в мини-платье на гастролях в США

Любовь Успенская не перестает радовать подписчиков в Instagram красочными снимками. Сейчас королева шансона путешествует с туром по Соединенным Штатам. Во время гастролей исполнительница опубликовала снимок в новом наряде — серебристом мини-платье с окантованными золотом рукавами и подолом. На фото артистка позирует с букетом цветов и кокетливо поднятой ножкой.
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Поклонники Любови Успенской пришли в полнейший восторг от нового снимка знаменитости. Многие фанаты отметили — 65-летняя певица выглядит гораздо моложе своего реального возраста.
«Очень стройная, моложавая, ухоженная, талантливая, женщина!»
«Вы очень хорошо выглядите, и очень стильно, всегда со вкусом все подобрано»;
«Фигурка, ножки… Вы пример для подражания!»
«Вечно молодая и шикарная!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Успенская поделилась откровенным фото из душа.