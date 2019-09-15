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Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому

, 15:33 Видео 673

Ранее врачи ввели актрису в медикаментозный сон.

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Фото, видео: ТАСС / Елизавета Карпушкина, 5-tv.ru

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк 34

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая ранее была введена медиками в медикаментозный сон (искусственную кому), впала в глубокую кому. Введение пациента в искусственную кому предполагает подключение к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако теперь состояние артистки уже не обусловлено лекарствами.

Прогнозы медиков неутешительные. Проведение операции до сих пор находится под вопросом, поскольку в случае ухудшающегося состояния знаменитости любое хирургическое вмешательство может быть опасно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в пятницу, 13 сентября, звезда сериала «Моя прекрасная няня» была доставлена в реанимацию столичной клиники в тяжелом состоянии. По предварительным данным, на фоне онкологического заболевания у нее началось восполнение легких, и организм не мог самостоятельно справиться с болезнью. Врачи приняли решение ввести Заворотнюк в искусственную кому.

Сейчас вся страна молится о здоровье актрисы. В сети под хэштегом #НАСТЯЖИВИ то и дело появляются посты со словами поддержки «няне Вике». Коллеги теледивы до сих пор не могут поверить, что звезда находится в тяжелом состоянии. Они надеются, что знаменитость чудом сумеет справиться с болезнью.

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк 34
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