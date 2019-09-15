Принц Уильям подвергался насмешкам в школе из-за размера груди матери

Британский принц Уильям подвергался насмешкам в школе из-за слишком маленькой груди своей матери — принцессы Дианы. Это происходило, когда подростку было 14 лет. Тогда, в 1996 году, разразился скандал после публикации фотографий Дианы топлес. Папарацци подкараулили ее загорающей на балконе в Испании.

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Глава издательства Conde Nast Николас Колридж вспоминает в своих мемуарах, что в тот день леди Ди рассказала ему, что из-за снимков одноклассники задразнили ее старшего сына, отчего Уильям был очень подавлен, пишет Teleprogramma.pro. При этом представительница королевской семьи попросила Колриджа честно ответить, действительно ли ее грудь слишком мала. Мужчина вспоминает, что вопрос заставил его покраснеть, но он заверил Диану, что ее бюст идеален.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об эгоистичном и собственническом отношении принца Уильяма к своей матери.