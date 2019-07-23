Стало известно о дурном поступке сына по отношению к принцессе Диане

Королевский эксперт Ингрид Стюарт рассказала о дурном поступке старшего сына принцессы Дианы герцога Кембриджского Уильяма. Источник утверждает, что еще при жизни матери он достаточно эгоистично к ней относился и даже заявлял о том, что не даст ей выйти замуж во второй раз, сообщают Дни.ру.

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Принц Уильям искренне считал, что леди Ди обязана посвятить свою жизнь только ему и его младшему брату Гарри. По словам Ингрид Стюарт, принцесса Уэльская испытывала шок из-за выходок ребенка. Несмотря на это, Диана дала Уильяму обещание, что выполнит его волю. Герцог Сассекский, напротив, относился к матери более лояльно и всего лишь мечтал еще об одном брате или сестре.

« Она сказала, что Гарри всегда просил ее родить еще одного ребенка, потому что ему надоело быть младшим », — призналась Ингрид Стюарт.

Эксперт подчеркнула, что принцесса Диана очень сильно любила своих сыновей и была готова выполнить их любую прихоть. В свое время леди Ди самостоятельно занималась воспитанием собственных детей, отказавшись от услуг няни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перед своей гибелью принцесса Диана прекратила разговаривать с матерью.