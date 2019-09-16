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  4. «Колоритные ребята!» Алена Свиридова порадовалась за стильных московских бездомных

«Колоритные ребята!» Алена Свиридова порадовалась за стильных московских бездомных

, 6:35 Фото 66

Певица даже посетовала, что не снимает никакой клип, иначе пригласила бы «веселых ребят» поучаствовать в нем.

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Фото, видео: Instagram @alenasviridova

Алена Свиридова удивила поклонников своей реакцией на встреченных ею в центре Москвы двух бездомных мужчин. 57-летняя певица сфотографировала присевших на скамейку бедолаг и выложила снимок в Instagram, спровоцировав дискуссию среди пользователей.

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«Эти веселые ребята — бомжи с Гоголевского бульвара. Жаль, сейчас я не снимаю клип, очень бы пригодились, особенно красавчик в очках и шубе», — написала Свиридова.

По словам заслуженной артистки России, мужчины были «весьма довольны жизнью» и непринужденно позировали звезде, подтвердив своим поведением ее убеждение, что «человек может быть счастлив где угодно и не взирая ни на что».

Instagram @alenasviridova

Однако далеко не все поклонники разделили эстетическое удовольствие певицы. Многие пишут, что им жаль потерявшихся в жизненных перипетиях людей.

«Зима скоро. Ближе к Новому году про счастье их спросите».

«Счастливы? Вы о чем? До похмелья…»

«Когда пишут о счастье бомжей, на минутку постарайтесь побыть на их месте, в унижениях, гонениях, бездомности, в страхе за завтрашний день. И будет ли завтра! А потом прикалывайтесь», — пишут комментаторы.

Впрочем, некоторым фото понравилось.

«Тут мечтаешь о шубе, не знаешь, как себе ее купить, а они уже одеты вон».

«Колоритные ребята!»

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Свиридова восхитила поклонников своей простотой, выложив в сеть снимок из придорожной забегаловки.

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