«Колоритные ребята!» Алена Свиридова порадовалась за стильных московских бездомных

Алена Свиридова удивила поклонников своей реакцией на встреченных ею в центре Москвы двух бездомных мужчин. 57-летняя певица сфотографировала присевших на скамейку бедолаг и выложила снимок в Instagram, спровоцировав дискуссию среди пользователей.
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«Эти веселые ребята — бомжи с Гоголевского бульвара. Жаль, сейчас я не снимаю клип, очень бы пригодились, особенно красавчик в очках и шубе», — написала Свиридова.
По словам заслуженной артистки России, мужчины были «весьма довольны жизнью» и непринужденно позировали звезде, подтвердив своим поведением ее убеждение, что «человек может быть счастлив где угодно и не взирая ни на что».
Однако далеко не все поклонники разделили эстетическое удовольствие певицы. Многие пишут, что им жаль потерявшихся в жизненных перипетиях людей.
«Зима скоро. Ближе к Новому году про счастье их спросите».
«Счастливы? Вы о чем? До похмелья…»
«Когда пишут о счастье бомжей, на минутку постарайтесь побыть на их месте, в унижениях, гонениях, бездомности, в страхе за завтрашний день. И будет ли завтра! А потом прикалывайтесь», — пишут комментаторы.
Впрочем, некоторым фото понравилось.
«Тут мечтаешь о шубе, не знаешь, как себе ее купить, а они уже одеты вон».
«Колоритные ребята!»
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Свиридова восхитила поклонников своей простотой, выложив в сеть снимок из придорожной забегаловки.