Согдиана рассказала, как ей удалось сбросить 14 килограммов

Певица Согдиана в июле родила третьего сына. В своей колонке, которую она ведет на интернет-портале Teleprogramma.pro, 35-летняя артистка призналась, что восстановить форму после третьих родов оказалось труднее, чем раньше, и тем не менее ей удалось всего за полтора месяца избавиться от 14 килограммов из 19, которые она набрала во время беременности.

«Смотришь в зеркало и глаза на мокром месте. Хочется подойти и увидеть себя прежней, подтянутой и спортивной. Но, к сожалению, не бывает все так просто, по щелчку пальцев», — сетует Согдиана.

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Певица решила дать несколько советов молодым мамам, которых волнуют те же проблемы и предостеречь их от ошибок. По ее словам, нельзя бежать в спортзал через неделю после выхода из роддома, а серьезные нагрузки противопоказаны в течение полугода. Необходимо запастись терпением и дать организму восстановиться. Начинать нужно с прогулок на свежем воздухе, легкой разминки и, конечно, диеты.

«Ешьте маленькими порциями, 3-4 раза в день и максимально разнообразно. Всегда под рукой держите полезные перекусы, чтобы не сорваться: яблоки, орешки, сухофрукты, морковные палочки. Я отказалась от молока, сладкого, мучного, гарниров», — советует Согдиана кормящим женщинам.

Instagram @sogdianamusic

Ранее, как писал 5-tv.ru, актриса Мария Порошина призналась, что ей очень тяжело вернуться в форму после пятых родов.