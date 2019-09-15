Художник-постановщик «Убойной силы» погиб в страшном ДТП в Ленобласти

Художник-постановщик сериалов «Убойная сила» и «Морские дьяволы» Валерий Боковенко погиб в аварии, которая произошла в Тосненском районе Ленинградской области в субботу, 14 сентября, передает 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

ДТП случилось, по предварительным данным, в двенадцатом часу дня на 124 километре трассы «Кемполово — Шапки». Водитель автомобиля Mazda по неустановленной причине выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в Honda.

5-tv.ru

В результате аварии водитель Mazda от полученных травм скончался на месте. Мужчина, находившийся за рулем второй иномарки, в тяжелом состоянии доставлен медиками скорой помощи в больницу. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося ДТП.

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