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  4. Художник-постановщик «Убойной силы» погиб в страшном ДТП в Ленобласти

Художник-постановщик «Убойной силы» погиб в страшном ДТП в Ленобласти

, 1:39 Фото 105

От полученных травм Валерий Боковенко скончался на месте.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Художник-постановщик сериалов «Убойная сила» и «Морские дьяволы» Валерий Боковенко погиб в аварии, которая произошла в Тосненском районе Ленинградской области в субботу, 14 сентября, передает 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

ДТП случилось, по предварительным данным, в двенадцатом часу дня на 124 километре трассы «Кемполово — Шапки». Водитель автомобиля Mazda по неустановленной причине выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в Honda.

5-tv.ru

В результате аварии водитель Mazda от полученных травм скончался на месте. Мужчина, находившийся за рулем второй иномарки, в тяжелом состоянии доставлен медиками скорой помощи в больницу. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося ДТП.

Ранее 5-tv.ru назвал причину смертельной аварии с автобусом в Ярославской области.

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