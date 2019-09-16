Главный внештатный кардиолог Минздрава Республики Крым Валерий Садовой в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» рассказал об опасных позах для сна, сообщает URA.RU. По его словам, отдых в дневные часы благотворно влияет на здоровье человека и способствуют снижению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалист отмечает, что дневной сон дает отдохнуть не только сердцу, но и всему организму. У человека снижается артериальное давление и появляется чувство бодрости.
«
Кардиолог уверен, что сон в дневные часы — это своеобразный поведенческий стереотип.
«
Говоря о выборе позы для сна, доктор подчеркнул, что лучше всего предаваться сну лежа на спине. Спать на боку вредно для позвоночника, а сон в позе «на животе» способствует повышению внутрибрюшного давления. Кроме того, Валерий Садовой категорически не рекомендует спать сидя.
«
Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач назвал симптомы рака головного мозга.