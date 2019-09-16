Главный внештатный кардиолог Минздрава Республики Крым Валерий Садовой в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» рассказал об опасных позах для сна, сообщает URA.RU. По его словам, отдых в дневные часы благотворно влияет на здоровье человека и способствуют снижению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалист отмечает, что дневной сон дает отдохнуть не только сердцу, но и всему организму. У человека снижается артериальное давление и появляется чувство бодрости.

« Организм обычно понимает сам, что ему нужно делать каждый определенный промежуток времени. Если ему надо отдыхать, он попытается включить все механизмы, чтобы это произошло », — рассказал Валерий Садовой.

Кардиолог уверен, что сон в дневные часы — это своеобразный поведенческий стереотип.

« Есть определенные поведенческие стереотипы. Если человек с детства привык отдыхать днем, то, во взрослой жизни, ему будет это необходимо. Но, к сожалению, многие люди не могут позволить себе отдыхать днем. Восьмичасовой отдых — вот, что действительно доступно и рекомендовано », — сказал Валерий Садовой.

Говоря о выборе позы для сна, доктор подчеркнул, что лучше всего предаваться сну лежа на спине. Спать на боку вредно для позвоночника, а сон в позе «на животе» способствует повышению внутрибрюшного давления. Кроме того, Валерий Садовой категорически не рекомендует спать сидя.

« Поза „сидя“ плохо влияет на сердце, она увеличивает внутрибрюшное давление, из-за этого возникают отеки. Это чревато расширением вен и тромбозом », — заключил кардиолог.

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