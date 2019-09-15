Врач назвал симптомы рака головного мозга

На фоне того, как вся страна пристально следит за состоянием здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, у которой, предположительно, диагностировано онкологическое заболевание, кандидат медицинских наук Алексей Кащеев в интервью «Вечерней Москве» рассказал о симптомах рака головного мозга.
Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату ИВЛ
Широкий общественный резонанс вызван тем, что это уже четвертый случай, когда подобного рода болезнь диагностируется у звезд российского шоу-бизнеса. Подобный тип онкологии стал причиной ухода из жизни супруги актера Константина Хабенского Анастасии, певицы Жанны Фриске и народного артиста Дмитрия Хворостовского.
По словам Алексея Кащеева, на сегодняшний день злокачественная опухоль — глиобластома является полностью неизлечимой. Различные методы терапии способны дать определенный результат, но один из них не является радикальным.
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Алексей Кащеев отметил, что в настоящее время причины, провоцирующие развитие опухоли головного мозга, ровно, как и других злокачественных новообразований, доподлинно неизвестны. По словам врача, проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения — один из множества факторов, способных привести к развитию страшной болезни.
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Специалист подчеркнул, что пациенты зачастую игнорируют симптомы недуга и не спешат обращаться за медицинской помощью. Основными признаками заболевания являются — хронические головные боли, ухудшение зрения в прогрессии и онемения конечностей. По словам нейрохирурга, при появлении подобных признаков необходимо в кратчайшие сроки обратиться к онкологу и сделать магнитно-резонансную томографию головного мозга.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что учитель Анастасии Заворотнюк не верит в болезнь актрисы.