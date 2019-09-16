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В Выборге проходит фестиваль «Балтийский кукловорот»

, 16:10 Эфирная новость 25

На международный фестиваль приехали коллективы 17 театров кукол из семи стран.

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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru

В Выборге сейчас в самом разгаре «Балтийский кукловорот». Так называется международный фестиваль, который собрал 17 театров кукол из семи стран.

Причем изначально хотели пригласить только гостей из соседних северных государств — Норвегии, Финляндии, Эстонии. Но заявки прислали даже из Испании и Аргентины. И организаторы решили никому не отказывать.

Даже сильный дождь и ветер не помешали церемонии открытия — на уличной сцене театра «Святая Крепость». Фестиваль продлится неделю. И за это время зрители увидят не только детские сказки, городские легенды, цирковые представления, но и мини-оперу и музыкальный спектакль «Болеро».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о  фестивале кукольных театров Баренцева региона, который стартовал в Мурманске.

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