В Выборге проходит фестиваль «Балтийский кукловорот»

В Выборге сейчас в самом разгаре «Балтийский кукловорот». Так называется международный фестиваль, который собрал 17 театров кукол из семи стран.

Причем изначально хотели пригласить только гостей из соседних северных государств — Норвегии, Финляндии, Эстонии. Но заявки прислали даже из Испании и Аргентины. И организаторы решили никому не отказывать.

Даже сильный дождь и ветер не помешали церемонии открытия — на уличной сцене театра «Святая Крепость». Фестиваль продлится неделю. И за это время зрители увидят не только детские сказки, городские легенды, цирковые представления, но и мини-оперу и музыкальный спектакль «Болеро».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о фестивале кукольных театров Баренцева региона, который стартовал в Мурманске.