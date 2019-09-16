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  4. Российский самолет МС-21 провел первый международный рейс

Российский самолет МС-21 провел первый международный рейс

, 15:17 Фото 64

Возможности нового лайнера оценят на фестивале в Стамбуле.

Фото: ТАСС / Лысцева Марина

Российский гражданский самолет МС-21 в понедельник, 16 сентября, совершил первый международный полет из Жуковского в Стамбул, сообщил ТАСС. Лайнер прибыл в аэропорт «Ататюрк» для участия в фестивале «Технофест». Пробный рейс за рубеж среднемагистрального самолета прошел успешно.

Технологический фестиваль пройдет в столице Турции с 17 по 22 сентября. Помимо МС-21 Россия представит на нем ближнемагистральный SSJ-100 («Сухой Суперджет»-100), самолет-амфибию Бе-200 и многофункциональный истребитель Су-35.

Узкофюзеляжный МС-21 вместимостью от 163 до 211 пассажиров корпорации «Иркут» готовится к сертификации на 2020 год. По планам разработчиков, он должен составить конкуренцию таким моделям, как Boeing 737, Airbus A220 и Airbus A320neo. Планируется, что поставки МС-21 начнутся через два года. Контракт на поставку 50 самолетов уже заключил «Аэрофлот».

Ранее 5-tv.ru писал, Россия и Турция намерены совместно развивать авиастроение.

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Российский самолет МС-21 провел первый международный рейс

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