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Владимир Путин помиловал пенсионера, ранившего ножом человека

, 16:48 138

Указ об освобождении от дальнейшего отбывания наказания опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

Президент России Владимир Путин освободил от дальнейшего отбывания наказания пенсионера Алексея Давыдова. Соответствующий указ опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, Давыдов провел в исправительном учреждении девять месяцев.

Пенсионер Алексей Давыдов был задержан после того, как «нанес ножевые ранения потерпевшему, причинив последнему тяжкий вред здоровью». Осужденный находится в преклонном возрасте и является ветераном труда. У мужчины диагностировано несколько хронических заболеваний. Вследствие отсутствия возможности оказания квалифицированной медицинской помощи в исправительном учреждении, процесс отбывания наказания для Давыдова становится «затруднительным, скорее — мучительным». Мужчина раскаивается в содеянном.

Указ о помиловании вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования, 16 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин помиловал троих россиян и снял судимость с украинца.

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