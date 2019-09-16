Владимир Путин помиловал пенсионера, ранившего ножом человека

Президент России Владимир Путин освободил от дальнейшего отбывания наказания пенсионера Алексея Давыдова. Соответствующий указ опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из документа, Давыдов провел в исправительном учреждении девять месяцев.
Пенсионер Алексей Давыдов был задержан после того, как «
Указ о помиловании вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования, 16 сентября.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин помиловал троих россиян и снял судимость с украинца.