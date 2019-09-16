Владимир Путин помиловал пенсионера, ранившего ножом человека

Президент России Владимир Путин освободил от дальнейшего отбывания наказания пенсионера Алексея Давыдова. Соответствующий указ опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, Давыдов провел в исправительном учреждении девять месяцев.

Пенсионер Алексей Давыдов был задержан после того, как « нанес ножевые ранения потерпевшему, причинив последнему тяжкий вред здоровью ». Осужденный находится в преклонном возрасте и является ветераном труда. У мужчины диагностировано несколько хронических заболеваний. Вследствие отсутствия возможности оказания квалифицированной медицинской помощи в исправительном учреждении, процесс отбывания наказания для Давыдова становится « затруднительным, скорее — мучительным ». Мужчина раскаивается в содеянном.

Указ о помиловании вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования, 16 сентября.

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