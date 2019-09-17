В каких регионах России больше всего платят за ЖКУ

Российская семья тратит на коммунальные нужды 9,6% заработка — примерно 4,4 тысячи рублей в месяц, сообщает РИА Новости. Больше других за «коммуналку» платят жители Камчатки и Колымы — до 15% семейного бюджета или более 9,7 тысячи рублей в месяц. Чуть ниже эти показатели в Магаданской области (14%) и Ямало-Ненецком автономном округе (13,5%).

А самые низкие траты на ЖКХ зафиксированы в Дагестане и Ингушетии — менее 5%, то есть 2,4 тысячи рублей в месяц. 7,1% заработка отдают за «коммуналку» в Хакасии и в Татарстане, 7,2% — в Чечне и 7,3% — в Забайкалье. В абсолютном выражении за ЖКУ меньше всех платят на Алтае — 2,3 тысячи рублей в месяц.

Как считают эксперты, такая разница в расценках объясняется уровнем тарифов и зависит от природно-географических факторов, уровня доходов граждан в регионах и доли проживающих в квартирах.

По сравнению с 2017 годом в 37 регионах доля расходов семей на коммунальные услуги снизилась. Заметнее всего — в ЯНАО (минус 2,1%), Чечне (минус 1,8%), Ингушетии и Сахалинской области (минус 1,5%).

В 43 субъектах РФ этот показатель, напротив, вырос. Наиболее существенно — в Тюменской области (плюс 3%), Севастополе, Рязанской, Новгородской (плюс 1,7%) и Оренбургской областях (плюс 1,6%).

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