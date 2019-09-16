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Путин помиловал двух женщин, отбывших срок заключения более двух лет

, 17:14 97

Указ об освобождении от дальнейшего отбывания наказания Ивасюк и Сапоцкой опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: ТАСС / Епанчинцев Евгений

Президент России Владимир Путин освободил от дальнейшего отбывания наказания двух женщин. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди помилованных – Н. Сапоцкая и О. Ивасюк, отбывшие часть срока наказания длиной два года.

Н. Сапоцкая была осуждена за сбыт наркотических средств под давлением мужа. Она раскаялась в содеянном и активно способствовала раскрытию преступления. На иждивении  у женщины находится четверо малолетних детей и один несовершеннолетний ребенок. Кроме того, обвиняемая имеет ряд хронических заболеваний.

О.Ивасюк привлекалась к уголовной ответственности за убийство супруга ножом. В момент совершения противозаконных действий женщина находилась в состоянии аффекта. Во время ссоры муж несколько раз ударил свою жену и пытался зажать ее голову дверью. После случившегося подсудимая не скрылась с места преступления, а пыталась оказать медицинскую помощь пострадавшему. Она раскаивается в содеянном.

Указ о помиловании вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования, 16 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин помиловал пенсионера, ранившего ножом человека.

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