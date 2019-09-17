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  4. «Благодарю йогу»: Валерия научилась завязывать шнурки, не нагибаясь — фото

«Благодарю йогу»: Валерия научилась завязывать шнурки, не нагибаясь — фото

, 6:28 Фото 81

Певица опубликовала в своем Instagram фотографию, где похвасталась своей гибкостью.

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Фото, видео: Instagram @valeriya

Певица Валерия в последнее время часто радует подписчиков в Instagram модными луками. Недавно артистка опубликовала новое фото, на котором предстала в стильном клетчатом пиджаке — тренде сезона, черных расклешенных брюках, белых кроссовках и темном картузе. На снимке Валерия завязывает шнурки, практически не нагибаясь.

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«Каждый раз, когда приходится это делать, мысленно благодарю йогу за развитие баланса — наклоняться вниз необязательно», — написала артистка.

Instagram @valeriya

Поклонники оценили стильный образ певицы и оставили ей множество комплиментов в комментариях.

«Стильная»;

«Как всегда, элегантна и красива»;

«Стильно и модно! Валерия, вы выглядите великолепно!»

«А фотография получилась отличная», — написали фолловеры.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал о выкидыше Валерии. Певица потеряла ребенка на втором месяце беременности.

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