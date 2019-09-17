«Где-то грустит Гуф»: Кети Топурия показала идеальную фигуру в белоснежном бикини

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия порадовала подписчиков в Instagram жарким фото. Певица опубликовала снимок, на котором предстала в белоснежном бикини на фоне моря.
«Ну пока, лето», — подписала фотографию артистка.
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Поклонники пришли в восторг от «идеальной» фигуры Топурии и оставили ей множество комплиментов в комментариях.
«Восхитительная, Кети! Самая-самая красивая! Само совершенство!»
«Клевая и Кети, и фотка. Очень хорошо выглядишь»;
«Кети, ты просто шикарная как всегда»
«А если у человека сердце слабое? Нельзя же так…» — написали фолловеры.
Многие пользователи вспомнили бывшего возлюбленного Кети рэпера Гуфа, с которым певица рассталась после того, как узнала о его измене. Он попросил прощения у Топурии, однако она осталась непреклонной и заблокировала его в соцсетях.
«Где-то грустит Гуф…»
«Где-то сидит заблокированный Гуф и плачет», — написали юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гуф смиренно поздравил Кети Топурию с днем рождения.