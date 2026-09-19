Путин поздравил Камболова с победой на выборах президента Южной Осетии

Президент России Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Глава российского государства отметил, что убедительная победа Камболова на выборах свидетельствует о высокой степени доверия к нему со стороны жителей республики.

Путин подчеркнул дружественный и союзнический характер отношений между Москвой и Цхинвалом.

По его словам, деятельность Камболова на посту президента Южной Осетии будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних связей, а также укреплению региональной безопасности и стабильности.

«Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему поступательному развитию на благо наших народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.

Президент России пожелал Камболову успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее в Южной Осетии прошли досрочные выборы президента республики. По данным ЦИК после обработки протоколов, лидировал временно исполняющий обязанности главы государства Марат Камболов.

В голосовании участвовали четыре кандидата. По данным ЦИК, выборы состоялись, а явка превысила необходимый порог. На момент закрытия участков она составляла 73,2%.

За ходом голосования следили международные наблюдатели. В ЦИК сообщали, что нарушений в ходе выборов не зафиксировали.

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