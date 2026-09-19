На выборы в Луганске пришел корги-отряд: самое милое голосование в России

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Василиса Власова
Василиса Власова 55 0

Девочки Кимми и Лилу пришли поддержать своих хозяев.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

На выборы в Луганске пришел корги-отряд

Во второй день голосования на избирательный участок в Луганске заглянул корги-отряд «Маруся и друзья» — очаровательные девочки Кимми и Лилу пришли поддержать своих хозяев. Пушистые участницы, конечно, не получали бюллетень и не опускали его в урну, но свою главную миссию выполнили на отлично: подняли настроение всем вокруг.

Руководитель регионального филиала «Корги отряд „Маруся и Друзья“» Владимир Подколзин рассказал журналистам, что они с радостью воспользовались своим правом поучаствовать в жизни Луганской республики, «в продвижении дальше в составе России и полностью за Россию».

По его словам, собаки везде с ними, это их семья и помощники, без них — никуда. Владимир добавил, что Кимми и Лилу — их талисманы и друзья.

Стоит отметить, что члены комиссии и другие избиратели были очень рады таким осознанным согражданам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Канье Уэст и инопланетянин приняли участие в выборах в Госдуму в этом году и в чем опасность дипфейков. Как ИИ обманывает избирателей, показала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

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