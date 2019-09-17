Жена Джастина Бибера снялась топлес и поведала о трудностях брака

Супруга американского поп-исполнителя Джастина Бибера — модель Хейли Болдуин — дала честное интервью о своем замужестве австралийскому изданию Vogue. Также манекенщица обеспечила себе попадание на октябрьскую обложку культового журнала мод.
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В официальном Instagram-аккаунте глянцевого журнала опубликовали фотографию Хейли Болдуин, на которой девушка позирует топлес. Жена музыканта покрасовалась в голубой дубленке, надетой на обнаженное загорелое тело.
Издание разместило часть интервью со звездой, в котором она рассказала о своем браке.
22-летняя Хейли Болдуин поведала, что отношения с 25-летним Джастином Бибером являются для нее новым опытом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в доме Хейли Болдуин и Джастина Бибера появились питомцы.