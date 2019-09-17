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  4. Жена Джастина Бибера снялась топлес и поведала о трудностях брака

Жена Джастина Бибера снялась топлес и поведала о трудностях брака

, 2:42 Фото 42

22-летняя Хейли Болдуин появилась на обложке австралийского издания Vogue.

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Фото, видео: Instagram @haileybieber

Супруга американского поп-исполнителя Джастина Бибера — модель Хейли Болдуин — дала честное интервью о своем замужестве австралийскому изданию Vogue. Также манекенщица обеспечила себе попадание на октябрьскую обложку культового журнала мод.

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В официальном Instagram-аккаунте глянцевого журнала опубликовали фотографию Хейли Болдуин, на которой девушка позирует топлес. Жена музыканта покрасовалась в голубой дубленке, надетой на обнаженное загорелое тело.

Instagram @haileybieber

Издание разместило часть интервью со звездой, в котором она рассказала о своем браке.

«Послушайте, брак всегда будет тяжелым, и я думаю, что хорошие отношения — это отношения, в которые ты вкладываешь работу», — поделилась знаменитость.

22-летняя Хейли Болдуин поведала, что отношения с 25-летним Джастином Бибером являются для нее новым опытом.

«Я никогда не жила с кем-то раньше. Мне никогда не приходилось с кем-то сожительствовать таким образом, поэтому я впервые узнала, как делить пространство с кем-то. Мы пытались пойти навстречу друг другу», — заявила манекенщица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в доме Хейли Болдуин и Джастина Бибера появились питомцы.

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