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«Цирк зажигает»: Орбакайте покружилась в сверкающем наряде — видео

, 8:20 Видео 66

Необычный образ певицы вызвал бурную реакцию среди подписчиков.

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Фото, видео: Instagram @orbakaite_k

Кристина Орбакайте недавно выступила в московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Певица опубликовала в Instagram видео, на котором танцует за кулисами после концерта в необычном наряде. Исполнительница покружилась в прозрачном блестящем платье с развевающимися рукавами, надетом на черный облегающий костюм. Образ дочери Аллы Пугачевой дополнили сексуальные длинные перчатки.

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«Цирк зажигает!» — подписала пост знаменитость.

Поклонники Кристины Орбакайте отметили, что выступление певицы в цирке было потрясающим. Многие подписчики звезды отечественного шоу-бизнеса одарили любимую поп-диву комплиментами по поводу внешнего вида и высоко оценили ее затейливый сверкающий костюм.

«Выглядишь сегодня, как волшебница!»

«Статуэтка из шкатулки. Очень эффектная!»

«Ослепительная красота!» — написали фолловеры.

Однако не все пользователи соцсети вдохновились нарядом Кристины Орбакайте. Нашлись те, кто счел блестящее прозрачное платье певицы комичным.

«Целлофан опять в моде?!» — задал вопрос хейтер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Орбакайте поддержала Билана после скандала в Самаре.

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