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  4. Пожилая пара обескуражила пассажиров поезда оральными утехами

Пожилая пара обескуражила пассажиров поезда оральными утехами

, 6:06 21

Мужчину и женщину, нарушивших общественный порядок, пришлось выпроваживать из вагона в Лондоне силами отряда полиции.

Фото: www.globallookpress.com / NDinendra Haria

В Лондоне в мае 2019 года пожилая пара решила заняться оральным сексом прямо в вагоне поезда. Свидетели неожиданно пылкого проявления чувств мужчины и женщины пожаловались на возлюбленных в полицию. Об этом сообщает Daily Star.

64-летний Рэймонд Берр и 57-летняя Дебора Тобин решили проявить чувства друг к другу на глазах у всего вагона. Престарелых любовников не остановили даже несовершеннолетние, присутствовавшие при данном действе.

Любвеобильные авантюристы находились в состоянии алкогольного опьянения и не реагировали на просьбы других пассажиров прекратить утехи. Свидетелям сексуальных игрищ пришлось обратиться за помощью к правоохранительным органам. Отряд полиции вывел мужчину и женщину из поезда.

Суд вынес пенсионерам наказание за пьяную выходку в вагоне. Так, Рэймонд Берр должен отработать 100 часов общественных работ, а его подружка Дебора Тобин — 150 часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве пассажирка разделась прямо в метро.

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