Пожилая пара обескуражила пассажиров поезда оральными утехами

В Лондоне в мае 2019 года пожилая пара решила заняться оральным сексом прямо в вагоне поезда. Свидетели неожиданно пылкого проявления чувств мужчины и женщины пожаловались на возлюбленных в полицию. Об этом сообщает Daily Star.

64-летний Рэймонд Берр и 57-летняя Дебора Тобин решили проявить чувства друг к другу на глазах у всего вагона. Престарелых любовников не остановили даже несовершеннолетние, присутствовавшие при данном действе.

Любвеобильные авантюристы находились в состоянии алкогольного опьянения и не реагировали на просьбы других пассажиров прекратить утехи. Свидетелям сексуальных игрищ пришлось обратиться за помощью к правоохранительным органам. Отряд полиции вывел мужчину и женщину из поезда.

Суд вынес пенсионерам наказание за пьяную выходку в вагоне. Так, Рэймонд Берр должен отработать 100 часов общественных работ, а его подружка Дебора Тобин — 150 часов.

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