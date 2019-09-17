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  4. Отель на колесах на Невском проспекте вызвал неоднозначную реакцию петербуржцев

Отель на колесах на Невском проспекте вызвал неоднозначную реакцию петербуржцев

, 8:31 Эфирная новость 56

Оплата за нахождение в автоприцепе-фургоне — почасовая.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Петербурге администрация города выясняет, как в самом центре рядом с Невским проспектом появился отель на колесах. Один из предпринимателей установил автоприцеп-фургон. Оборудовал его мебелью и предлагает всем желающим с комфортом провести там время.

Оплата почасовая. О чем свидетельствует многозначительная надпись. Появление новинки не осталось незамеченным, но мнения о необходимости подобных отелей у каждого свое.

«Чтобы романтика, должно быть красиво, а тут ни на Невском, ни внутри — что-то недоделанное»;

«Я считаю это развивать надо, и должна быть не отельная цена, а цена хосписов», — высказались прохожие.

Сейчас проводится проверка законности подобной предпринимательской деятельности. И вполне вероятно новый отель исчезнет с городских улиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожилая пара обескуражила пассажиров поезда оральными утехами.

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