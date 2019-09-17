Известный композитор Игорь Корнелюк, автор хитов «Город, которого нет», «Билет на балет», «Клево» и «Дожди» принял участие в музыкальном фестивале «Бархатный сезон», завершившийся в понедельник в Сочи. В интервью интернет порталу Дни.ру музыкант, имя которого не часто мелькает в светской хронике, рассказал, как живет сейчас, и чем занимается его единственный сын.

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Антон не пошел по стопам отца. Сейчас ему 36 лет и никакого отношения к музыке он не имеет — после школы молодой человек поступил в Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики.

«Антон у меня занимается компьютерными технологиями и всякими вычислительными штуками. Проще говоря, он хакер», — заявил Корнелюк.

Музыкант явно сожалеет, что не стал учить сына музыке, но говорит, что принял такое решение, исходя из собственного опыта. Когда он учился в музыкальной школе, видел, как его одноклассники ненавидят сольфеджио.

«Тогда я дал себе слово, что если у меня будут дети, то никогда не буду заставлять их учить музыку», — говорит он.

Композитор несколько раз пытался приобщить маленького Антона к искусству, брал его на студию, но мальчик никакого интереса к происходящему там таинству не проявил.

«Любимое занятие Антона — брать у папы деньги», — сетует артист.

И признается, что мечтает о моменте, когда он сам сможет занимать деньги у сына.

«Антоша, что-то я поиздержался, дай папе бабла!» — иронизирует музыкант.

Основной доход 56-летнему Игорю Корнелюку приносят не песни, а сочинение более серьезной музыки. Только что композитор закончил работу над оперой, которая пока условно называется «Полироль». Это рождественская сказка для детей и взрослых.

Ранее Игорь Корлелюк откровенно рассказал о любовных похождениях в молодости и о том, как относилась к ним его жена Марина, с которой они вместе уже 37 лет.