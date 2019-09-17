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  4. Видео: Дима Билан присоединился к бригаде волонтеров на тушении торфяника

Видео: Дима Билан присоединился к бригаде волонтеров на тушении торфяника

, 13:26 Видео 119

Билан стал частью отряда добровольных пожарных, которые выезжают на ликвидацию последствий масштабных лесных пожаров.

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Фото, видео: Instagram @bilanofficial

Дима Билан рассказал поклонникам о своей поездке на тушение тлеющего торфяника в составе волонтерской бригады. На своей странице в Instagram певец опубликовал несколько фото и видео, на которых он собственными руками тушит один из очагов.

Ликвидировать пожар бригада выдвинулась в понедельник, 16 сентября. Гореть начал лес на границе Рязанской и Московской областей еще в июне, но тлеть торфяные пласты продолжают до сих пор. Как сообщил руководитель отряда, возгорание произошло из-за неудачных стрельб на военном полигоне.

Как сообщил своим подписчикам Билан, переговоры с Greenpeace, который и организовывает выезды добровольных лесных пожарных, велись около двух месяцев. От своей поездки певец остался под невероятным впечатлением и признался, что был горд войти в состав волонтерской бригады.

В комментариях поклонники восхитились своим кумиром, готовым безвозмездно тратить время и силы на благо экологии планеты. Впрочем, своим благородством певец поражает подписчиков не в первый раз. Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дима Билан пообещал подарить оборудование детской больнице и провести бесплатный концерт в Самаре после своего неудачного выступления.

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