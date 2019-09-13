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Дима Билан объявил дату бесплатного концерта в Самаре

, 2:31 Фото 33

Певец покаялся за пьяное выступление на Дне города на Волге и готов «искупить вину».

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Фото, видео: Instagram @bilanofficial, @irina_stav0115

Певец Дима Билан хотел бы извиниться перед жителями Самары и попросил о возможности «посмотреть каждому ее жителю в глаза», дав бесплатный концерт на площади Куйбышева 29 сентября.

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На такой шаг известный поп-исполнитель был вынужден пойти после того, как 8 сентября на Дне города он, по мнению зрителей, вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Разочарованные фанаты даже подписали петицию, адресованную городским властям, с требованием публичных извинений за то, что позвали на праздник Билана.

К скандалу даже подключился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который предложил согражданам «простить Билана».

«Вчера звонила Яна Рудковская с просьбой дать возможность артисту лично извиниться перед зрителями и разрешить провести концерт. С главой города решили, что площадь Куйбышева будет предоставлена 29 сентября, несмотря на подготовку к другому масштабному мероприятию, Всемирному дню Халяль», — написал чиновник в Instagram.

Instagram @azarov.life

В свою очередь на странице певца в этой же соцсети появился пост с извинениями перед самарцами и обещанием исправить свою ошибку при помощи «большого бесплатного концерта».

«Я тоже, как наверное и многие из нас, так устал от фейков и частой неправды. Я был не прав! И я готов взять на себя весь этот „огонь“, который, видимо, заслужил! А блогерам — кто хочет меня еще „распять“, если хотите продолжайте, но я стану еще сильнее, а кто сказал доброе слово в мою защиту или оставил хотя бы маломальский шанс на ошибку такому же как вы человеку, но и артисту, сделанного из души, крови, мышц и мяса — спасибо искреннее!» — эмоционально подписал новую самарскую афишу певец.

Instagram @bilanofficial

Ранее популярный телеведущий Иван Ургант высмеял скандальное выступление Димы Билана в Самаре в своей программе с коллегой Дмитрием Хрусталевым. Они напомнили, что подобный инцидент с известным артистом Михаилом Ефремовым произошел в этом же городе, а потому, вероятно, виноват «сам город», а не артисты.

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