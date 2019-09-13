Дима Билан объявил дату бесплатного концерта в Самаре

Певец Дима Билан хотел бы извиниться перед жителями Самары и попросил о возможности «посмотреть каждому ее жителю в глаза», дав бесплатный концерт на площади Куйбышева 29 сентября.
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На такой шаг известный поп-исполнитель был вынужден пойти после того, как 8 сентября на Дне города он, по мнению зрителей, вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Разочарованные фанаты даже подписали петицию, адресованную городским властям, с требованием публичных извинений за то, что позвали на праздник Билана.
К скандалу даже подключился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который предложил согражданам «простить Билана».
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В свою очередь на странице певца в этой же соцсети появился пост с извинениями перед самарцами и обещанием исправить свою ошибку при помощи «большого бесплатного концерта».
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Ранее популярный телеведущий Иван Ургант высмеял скандальное выступление Димы Билана в Самаре в своей программе с коллегой Дмитрием Хрусталевым. Они напомнили, что подобный инцидент с известным артистом Михаилом Ефремовым произошел в этом же городе, а потому, вероятно, виноват «сам город», а не артисты.