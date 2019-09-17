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Взрыв произошел на митинге в Афганистане: минимум 24 погибших

, 12:58 Видео 40

17 сентября во время проведения митинга в поддержку кампании действующего президента страны Ашрафа Гани прогремел взрыв. Точное число погибших и пострадавших устанавливается.

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Фото, видео: ТАСС / Chen Xin; 5-tv.ru

Во вторник, 17 сентября, в афганской провинции Парван случился взрыв. Инцидент произошел недалеко от штаба избирательной кампании главы государства Ашрафа Гани.

В результате ЧП погибли минимум 24 человека, 31 получил ранения различной степени тяжести. Взрывной механизм был приведен в действие при помощи магнитного устройства, прикрепленного к автомобилю, сообщает местный телеканал «1-ТВ». По информации Tolonews.com, президент страны не пострадал.

Выборы президента Афганистана состоятся 28 сентября 2019 года. В числе кандидатов — 18 человек, в том числе и действующий глава государства Ашраф Гани. «Талибан»* ранее высказал угрозы сорвать выборы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп рассказал о ликвидации сына Усамы бен Ладена.

* — запрещена в РФ.

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