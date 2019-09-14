Дональд Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Президент США Дональд Трамп сообщил в субботу, 14 сентября, об уничтожении американскими спецслужбами в ходе операции в регионе Афганистана и Пакистана сына Усамы бен Ладена, ранее основавшего террористическую организацию «Аль Каида»*.

Трамп подчеркнул, что ликвидация Хамзы подорвет важные оперативные действия группировки и станет «символичной», так как он был сыном основателя.

«Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками», — цитирует главу Белого дома РИА Новости.

К слову, сообщения о ликвидации Хамзы появились еще летом, но Вашингтон сделал официальное заявление только сейчас. Ранее американское правительство объявило за него награду в один миллион долларов. По информации Госдепартамента, он состоял в рядах «Аль-Каиды»* с августа 2015 года и выступал с призывами к атакам в разных странах.

* — запрещена в РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп назвал ВС Ирана террористами, КСИР ответил аналогично