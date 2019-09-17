Путин высоко оценил отношения России и Израиля

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Израиля достигли самого высокого уровня. Такое мнение российский лидер высказал во вторник, 17 сентября, в ходе конгресса израильского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод».
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Президент подчеркнул, что РФ много внимания уделяет развитию отношений с Израилем, а также напомнил о регулярных встречах с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Предыдущие переговоры Путина и Нетаньяху прошли в Сочи 13 сентября, и длились около трех часов. Лидеры РФ и Израиля обсудили, в том числе взаимодействие в сфере безопасности.