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Путин высоко оценил отношения России и Израиля

, 21:24 Видео 9

Президент РФ выступил на конгрессе израильского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод».

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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Израиля достигли самого высокого уровня. Такое мнение российский лидер высказал во вторник, 17 сентября, в ходе конгресса израильского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод».

«Я без всякого преувеличения с гордостью могу сказать, что такого уровня отношений между Россией и Израилем никогда не было, если не вспоминать, конечно, самые первые месяцы или пару лет с момента образования Государства Израиль», — сказал он.

Президент подчеркнул, что РФ много внимания уделяет развитию отношений с Израилем, а также напомнил о регулярных встречах с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Предыдущие переговоры Путина и Нетаньяху прошли в Сочи 13 сентября, и длились около трех часов. Лидеры РФ и Израиля обсудили, в том числе взаимодействие в сфере безопасности.

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