В новом аэропорту Саратова кто-то взломал систему и запустил порноролик

Хакеры атаковали новый аэропорт Саратова имени Гагарина. Злоумышленники взломали систему и начали транслировать порноролик в мужском туалете. Свидетелем данного инцидента стал российский штангист Михаил Кокляев.

Спортсмен-экстремал не только снял реакцию на демонстрацию оральных утех в туалете своих «товарищей по несчастью» — таких же посетителей аэропорта, но и решил пресечь хулиганство.

Кокляев с присущей ему иронией обратился к сотрудникам воздушной гавани с вопросом, насколько увиденное им нормально для их аэропорта. Не преминув отметить, что ничего нового он для себя, увы, не узнал.

Реакцию представителей служб спортсмен также снял на телефон.

5-tv.ru не располагает информацией, как быстро удалось сотрудникам саратовского аэропорта избавить посетителей мужского туалета от созерцания «горячего» видео.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты, восхищенные формами Седоковой, сравнили ее с порнозвездой.