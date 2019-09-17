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  4. В новом аэропорту Саратова кто-то взломал систему и запустил порноролик

В новом аэропорту Саратова кто-то взломал систему и запустил порноролик

, 18:30 Эксклюзивное видео 144

Происки злоумышленников вскрыл спортсмен-экстремал Михаил Кокляев.

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Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина, 5-tv.ru

Хакеры атаковали новый аэропорт Саратова имени Гагарина. Злоумышленники взломали систему и начали транслировать порноролик в мужском туалете. Свидетелем данного инцидента стал российский штангист Михаил Кокляев.

Спортсмен-экстремал не только снял реакцию на демонстрацию оральных утех в туалете своих «товарищей по несчастью» — таких же  посетителей аэропорта, но и решил пресечь хулиганство.

Кокляев с присущей ему иронией обратился к сотрудникам воздушной гавани с вопросом, насколько увиденное им нормально для их аэропорта. Не преминув отметить, что ничего нового он для себя, увы, не узнал.

Реакцию представителей служб спортсмен также снял на телефон.

5-tv.ru не располагает информацией, как быстро удалось сотрудникам саратовского аэропорта избавить посетителей мужского туалета от созерцания «горячего» видео.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты, восхищенные формами Седоковой, сравнили ее с порнозвездой.

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