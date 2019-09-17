Лариса Гузеева публично рассказала о своем отношении к интиму

Знаменитая актриса и телеведущая Лариса Гузеева вновь шокировала поклонников откровенным признанием — на этот раз темой своей интимной жизни.
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Один из героев ее передачи «Давай поженимся» решил удивить телесваху.
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Однако артистка парировала тем, что ее «вообще ничего не интересует».
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Мужчина предположил, что может быть это связано с проблемами в интимной жизни.
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Несмотря на такое признание, 60-летняя Гузеева уже два десятка лет живет со своим мужем 59-летним ресторатором Игорем Бухаровым. Их дочери Ольге в марте исполнилось 18 лет, и телеведущая во всем ее поддерживает.