Лариса Гузеева публично рассказала о своем отношении к интиму

Знаменитая актриса и телеведущая Лариса Гузеева вновь шокировала поклонников откровенным признанием — на этот раз темой своей интимной жизни.

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Один из героев ее передачи «Давай поженимся» решил удивить телесваху.

« Расскажу все, что вас интересует про секс! », сказал он.

Однако артистка парировала тем, что ее «вообще ничего не интересует».

« Я — фригидная. Я ненавижу всю жизнь это дело! Но надо было исполнять », — заявила она.

Мужчина предположил, что может быть это связано с проблемами в интимной жизни.

« Я лучше постираю или сделаю генеральную уборку! » — поставила точку в диалоге Гузеева.

Несмотря на такое признание, 60-летняя Гузеева уже два десятка лет живет со своим мужем 59-летним ресторатором Игорем Бухаровым. Их дочери Ольге в марте исполнилось 18 лет, и телеведущая во всем ее поддерживает.