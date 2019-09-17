«Это любовь»: Валерия выложила нежное фото с «челобакой-целовакой»

Российская эстрадная певица Валерия опубликовала на своей странице Instagram новое милое фото. На снимке звезда вместе с сыном Арсением Шульгиным с любовью смотрит на свою собаку. В подписи к публикации артистка призналась, что души не чает в своем питомце. По мнению исполнительницы, ее пушистый друг — это получеловек: он также все понимает и отвечает лаской на нежность. Да и к тому отношение Валерии с сыном к собаке похоже на любовь к еще одному члену семьи.

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Отметив такое сходство питомца с человеком, певица даже придумала для него шутливую кличку — челобака, и рассказала об этом подписчикам в соцсети.

«Лизи — наша общая любовь, она самая настоящая челобака (полусобака, получеловек). А еще эта челобака — любвеобильная целовака, мы ее сегодня просто затискали», — написала знаменитость.

Instagram @valeriya

Среди фолловеров артистки нашлось много любителей животных — они начали делиться историями из личного опыта. А те, кто так и не завел домашнего питомца, глядя на Валерию, решили всерьез об этом задуматься.

«Какая сладость!»

«Милота!»

«А взгляд такой умный, точно получеловек. У меня кот такой же получеловек. А иногда даже страшно. Он же все понимает!»

«Это любовь!»

«Маленькая прелесть!» — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия научилась завязывать шнурки, не нагибаясь.