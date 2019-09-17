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  4. Очевидцы заявили о драке с поножовщиной в букмекерской конторе столицы

Очевидцы заявили о драке с поножовщиной в букмекерской конторе столицы

, 23:12 49

Правоохранители проверяют информацию о ЧП в ТЦ «Альтаир» на Рязанском проспекте в Москве.

Фото: www.globallookpress.com /Denis Meyer

Очевидцы сообщили о поножовщине в букмекерской конторе, которая находится в ТЦ «Альтаир». По словам свидетелей, в здании на Рязанском проспекте в Москве произошла драка. Во время нее один из участников потасовки ранил ножом посетителя и охранника конторы.

На место ЧП выехали экстренные службы города. Правоохранители проверяют эту информацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в центре Петербурга произошла массовая драка с перестрелкой и поножовщиной. В полицию о произошедшем сообщил один из очевидцев, заявив, что около 50 человек окружили машину с битами в руках.

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