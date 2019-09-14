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Эдвард Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России

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Экс-сотрудник спецслужб США официально оформил отношения с возлюбленной тайком от общественности.

Фото: DPA/TASS

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, прославившийся после передачи прессе секретной информации о программах слежки США, тайно женился в России. Об этом экс-агент лично рассказал изданию The Guardian.

Как оказалось, свадьба состоялась еще два года назад. Супругой Сноудена стала Линдсей Миллс, с которой он состоит в отношениях уже много лет. По словам Эдварда, тайное бракосочетание прошло в обычном российском ЗАГСе.

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С 2013 года Сноуден находится в России. После передачи секретных данных прессе бывший агент покинул США и добрался до Москвы, где какое-то время прожил в транзитной зоне аэропорта. Сноудену было выдано временное российское гражданство, которое он уже несколько раз продлевал. Срок действующего продления истекает в 2020 году.

Свое будущее Сноуден связывает с Россией и отмечает, что первое время в Москве чувствовал себя неуютно, поскольку он был «человеком, с которым хотело разобраться самое могущественное правительство в мире». Сейчас бывший сотрудник американских спецслужб спокойно передвигается по столице, спускается в метро и встречается с друзьями в публичных местах.

Ранее 5-tv.ru писал о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, которая поразила общественность не меньше тайной церемонии Сноудена. Торжество основывалось на черном и весьма неоднозначном юморе — например, сама Собчак станцевала на своей свадьбе в одном белье вместе с юношами на каблуках и в эротических костюмах монашек.

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