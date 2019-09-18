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  4. Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России

Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России

, 5:22 107

По мнению специалиста, предотвратить негативное развитие событий может изменение российского законодательства.

Фото: ТАСС/Рюмин Александр

Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью «Известиям» рассказал, что уже через пару лет смертность от онкологических заболеваний может увеличиться в России на 20–30%. По мнению ученого, к такому результату могут привести существующие правила закупки лекарств, которые уже стали причиной настоящей катастрофы.

«Произошла катастрофа, о которой мы предупреждали несколько лет назад, когда разрабатывался целый пакет законов и подзаконных актов по лекарственному обеспечению. В результате его принятия начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения наших пациентов», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что проблема с обеспечением касается не только дорогостоящих препаратов, но и простейших средств, используемых в сопроводительной терапии.

По словам профессора, предотвратить ужасающие последствия может только изменение законодательства — отмена законопроектов, «закрывающих доступ на российский рынок добросовестным западным производителям с хорошей репутацией», необходимых в отечественной медицине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в РФ.

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