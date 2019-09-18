Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России

Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью «Известиям» рассказал, что уже через пару лет смертность от онкологических заболеваний может увеличиться в России на 20–30%. По мнению ученого, к такому результату могут привести существующие правила закупки лекарств, которые уже стали причиной настоящей катастрофы.

« Произошла катастрофа, о которой мы предупреждали несколько лет назад, когда разрабатывался целый пакет законов и подзаконных актов по лекарственному обеспечению. В результате его принятия начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения наших пациентов », — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что проблема с обеспечением касается не только дорогостоящих препаратов, но и простейших средств, используемых в сопроводительной терапии.

По словам профессора, предотвратить ужасающие последствия может только изменение законодательства — отмена законопроектов, « закрывающих доступ на российский рынок добросовестным западным производителям с хорошей репутацией », необходимых в отечественной медицине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в РФ.