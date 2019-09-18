Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России

Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью «Известиям» рассказал, что уже через пару лет смертность от онкологических заболеваний может увеличиться в России на 20–30%. По мнению ученого, к такому результату могут привести существующие правила закупки лекарств, которые уже стали причиной настоящей катастрофы.
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Он добавил, что проблема с обеспечением касается не только дорогостоящих препаратов, но и простейших средств, используемых в сопроводительной терапии.
По словам профессора, предотвратить ужасающие последствия может только изменение законодательства — отмена законопроектов, «
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