«Потеряла себя!» Звезду «Великолепного века» заподозрили в увлечении пластическими операциями

Мерьем Уизерли стала очень популярна после выхода на телеэкраны сериала «Великолепный век», в котором немецко-турецкая актриса сыграла роль Хюрем Султан. После того, как артистка вынуждена была покинуть проект, она переживала тяжелые времена. По словам знаменитости, у нее развилась депрессия, едва не переросшая в более серьезные психические заболевания.

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Instagram @meryemuzerlimeryem

Вероятно, 36-летняя Мерьем Уизерли нашла спасение от душевных тягот в походах к косметологам и пластическим хирургам. Окружение актрисы утверждает, что она практически не выходит из клиник и салонов. Артистка уже сделала ринопластику, вставила в грудь силиконовые импланты, сделала скулы и накачала губы. Об этом пишет КР.RU.

Поклонников популярной артистки подобные изменения во внешности любимицы не впечатлили.

«Стала похожа на общую массу искусственных кукол!»

«Щеки и губы ботоксом обколоты»;

«Потеряла себя!» — написали фолловеры в Instagram звезды.

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