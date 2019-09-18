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«Потеряла себя!» Звезду «Великолепного века» заподозрили в увлечении пластическими операциями

, 9:33 Фото 127

Мерьем Уизерли долго страдала от депрессии и нашла выход в кардинальном изменении внешности.

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Фото, видео: Instagram @meryemuzerlimeryem

Мерьем Уизерли стала очень популярна после выхода на телеэкраны сериала «Великолепный век», в котором немецко-турецкая актриса сыграла роль Хюрем Султан. После того, как артистка вынуждена была покинуть проект, она переживала тяжелые времена. По словам знаменитости, у нее развилась депрессия, едва не переросшая в более серьезные психические заболевания.

Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

Instagram @meryemuzerlimeryem

Вероятно, 36-летняя Мерьем Уизерли нашла спасение от душевных тягот в походах к косметологам и пластическим хирургам. Окружение актрисы утверждает, что она практически не выходит из клиник и салонов. Артистка уже сделала ринопластику, вставила в грудь силиконовые импланты, сделала скулы и накачала губы. Об этом пишет КР.RU.

Поклонников популярной артистки подобные изменения во внешности любимицы не впечатлили.

«Стала похожа на общую массу искусственных кукол!»

«Щеки и губы ботоксом обколоты»;

«Потеряла себя!» — написали фолловеры в Instagram звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 55-летняя Маша Распутина удивила фанатов слишком «юным» лицом после пластики.

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