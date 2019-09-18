Отец Бритни Спирс не будет наказан за насилие над внуков

Отец Бритни Спирс — 67-летний Джейми — не будет привлечен к уголовной ответственности за нападение на 13-летнего внука Шона из-за отсутствия доказательств избиения. Об этом сообщает Spletnik.

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На отца Бритни Спирс в правоохранительные органы пожаловался бывший супруг певицы Кевин Федерлайн. Экс-муж знаменитости подал заявление в прокуратуру штата Калифорния. По информации инсайдеров, Федерлайн обвинил Джейми Спирса в нападении на внука. Якобы родитель поп-дивы применил к мальчику физическое насилие и чуть не проломил двери комнаты, в которой потерпевший пытался укрыться.

В настоящее время уголовное преследование Джейми Спирса прекращено правоохранительными органами по причине отсутствия доказательств избиения ребенка.

«По результатам изучения материалов дела выявлено недостаточно доказательств того, что господин Спирс совершил уголовное преступление», — заявили в прокуратуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бритни Спирс похвасталась туфлями из питона за шесть тысяч долларов.