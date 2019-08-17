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  4. «Стыдно!» Бритни Спирс похвасталась туфлями из питона за шесть тысяч долларов

«Стыдно!» Бритни Спирс похвасталась туфлями из питона за шесть тысяч долларов

, 9:14 Фото 56

Звезду обвинили в жестоком обращении с животными и пристыдили за бездумные траты.

Фото : Instagram @britneyspears

Известная американская певица Бритни Спирс неприятно удивила своих подписчиков в Instagram. Певица опубликовала в соцсети пост, в котором похвасталась дорогостоящими туфлями из натуральной змеиной кожи. Пара обуви обошлась знаменитости в шесть тысяч долларов, это примерно 400 тысяч рублей. Поп-дива привела в ярость, как защитников животных, так и противников «общества потребления».

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«Четыре года назад я купила свою первую пару обуви из кожи питона от Christian Louboutin, которая стоила шесть тысяч долларов. Я их никогда не носила!» — подписала пост звезда.

Instagram @britneyspears

Подписчики Бритни Спирс ужаснулись ее кощунственному отношению: во-первых, к жизням животным; во-вторых, к денежным средствам. Артистке припомнили и голодающих детей в Африке, и вымирающих зверей на планете.

«Поздравляю с вкладом в жестокое обращение с животными!»

«Должно быть, приятно выставлять напоказ ваше излишество. Между тем, у нас есть люди, которые не могут позволить себе даже еду»;

«Я не могу заставить себя поверить, что она на самом деле делает эти посты!»

«Стыдно носить животных, убитых из-за тщеславия, и хвастаться бессмысленными тратами», — написали фолловеры.

Однако некоторых поклонников Бритни Спирс публикация с «лабутенами» абсолютно не смутила, и они начали активно выпрашивать «змеиные» туфли у певицы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Бритни Спирс похвасталась в соцсетях своим бойфрендом — лучшим шеф-поваром в мире.

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