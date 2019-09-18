Видео: ЕГЭ по иностранному языку предлагают сделать необязательным

Российские школьники не должны в обязательном порядке сдавать ЕГЭ по иностранному языку. Национальный родительский комитет обратился в Министерство просвещения с просьбой отказаться от планов ввести этот предмет в список обязательных.

Тестирование по иностранному языку, по мнению родителей, должно проводиться на добровольной основе. Дополнительный экзамен увеличит нагрузку на детей, которые и так много времени тратят на подготовку к ЕГЭ. Кроме этого, родителям придется нести дополнительные расходы на репетиторов.

В Национальном родительском комитете считают, что необходимо провести широкое общественное обсуждение этого нововведения Министерства образования. Согласно текущим планам ведомства, иностранный язык станет обязательным при сдаче ЕГЭ в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие изменения в ЕГЭ ждут 11-классников в 2020 году.