В «Роскосмосе» заявили о невыполнении плана по запуску ракет в 2019 году

Госкорпорация «Роскосмос» не выполнит план по запуску ракет на 2019 год. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил глава компании Дмитрий Рогозин.

Известно, что до конца текущего года «Роскосмос» должен был провести запуск 45 ракет, однако выполнить эту задачу корпорации не удастся. Об этом руководитель компании сообщил во время встречи со студентами Балтийского государственного технического университета имени Устинова в Петербурге.

Также Рогозин отметил, что совместная борьба государств мира с астероидами может оказать крайне благоприятный эффект на несколько сфер сразу. В частности, глава «Роскосмоса» предположил, что эта работа может «взорвать технологии и сблизить страны». Людей же, не придающих большого значения опасности, которую несут в себе проносящиеся мимо земли астероиды, Рогозин назвал скептиками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы по первым экспедициям на Луну.