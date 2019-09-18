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Егор Крид проникся судьбами бездомных и прилег на тротуар — фото

, 22:28 Фото 55

Российский певец на отдыхе в Лос-Анжелесе решил пофилософствовать о жизни людей без определенного места жительства.

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Фото, видео: Instagram @egorkreed

Звезда ответственной эстрады Егор Крид задумался о судьбах бездомных всего мира. Своими мыслями исполнитель поделился 18 сентября с поклонниками в Instagram во время отдыха в Лос-Анджелесе.

Рэпер прилег на тротуар под баннером с социальной рекламой, гласящей, что «бездомный — не безнадежный».

«Большинство людей никогда не знали бездомного, но каждый бездомный — просто реальный человек, и он такой же, как мы; у них просто другая история!», — написала в посте знаменитость.

Instagram @egorkreed

Некоторые подписчики восприняли снимок Егора как издевательство над несчастными людьми.

«Что с ним?»

«Крид, тебе куда до бездомного со своим баблом?» — поинтересовались юзеры.

Остальные пользователи отнеслись к посту с пониманием и пожелали артисту различных благ.

«Это грустно, никто не должен быть бездомным, каждый имеет право иметь свое жилье, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне и быть счастливым»;

«Удачного отдыха тебе, родной», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что пятилетняя дочь Гарика Харламова раскритиковала манеры Егора Крида.

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