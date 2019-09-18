«Кети, прикройся»: Вокалистка «А-Студио» показала поклонникам провокационное фото

Певица Кети Топурия поразила подписчиков в Instagram новым откровенным постом. На фото по грудь она показалась фанатам в утягивающем платье без верха. Самого наряда в кадре почти не нет. Зато едва прикрытый бюст поп-дивы, казалось бы, способны разглядеть даже слабовидящие.

Давние поклонники солистки «А-Студио» могли заметить, что на свежем снимке размер ее достоинств увеличился по сравнению с более ранними фото. Благодарить ли за это удачный выбор платья, судьбу или пластического хирурга, фолловеры пока не определились. Как бы там ни было, Топурия явно довольна результатом. В качестве подписи к снимку Кети оставила шутливые «смайлики».

Солистка «ВИА Гры» снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала

Instagram @keti_one_official

Реакция пользователей соцсети на демонстрацию груди была предсказуема. Впрочем, не меньше внимания комментирующие уделили очам звезды.

«У Кети классные тити»;

«Мне кажется ваш отец вор. Он украл все звезды на небе и поместил их в ваши глаза!»

Лишь некоторые посоветовали артистке вести себя скромнее. А один из подписчиков оставил рассуждения прочь и сразу сделал вокалистке предложение.

«Выходи за меня», — предложил пользователь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кети Топурия показала идеальную фигуру в белоснежном бикини.