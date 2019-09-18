«Сисинович!»: мужчины не смогли прочитать пост Семенович из-за ее декольте

Имя Анны Семенович давно стало нарицательным — про артистку всегда вспоминают, когда речь идет о большой груди. Сама певица не устает радовать поклонников соблазнительными снимками — новые фото регулярно появляются на станице Анны в Instagram.

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На самой свежей фотографии Семенович позирует за столиком в кафе на фоне Казанского собора в Петербурге. Перед артисткой стоит бокал с коктейлем, а в руках она держит небольшой десерт. На Анне черная майка и ярко-розовый пиджак на поясе. В описании снимка звезда рассуждает о диетах, однако мужская половина подписчиков, кажется, даже не заметила текста.

«Анна Сисинович! Вы, как всегда, прекрасны!», — резюмируют фолловеры.

Instagram @ann_semenovich

Некоторым пользователям красота любимой певицы настолько вскружила голову, что желание воплотить свою мечту взяло верх над стеснительностью.

«Аня, приезжай на шашлыки!» — написал не сумевший сдержаться поклонник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги.