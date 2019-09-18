Видео: российские военные ликвидировали условного противника в Таджикистане

На земле, на море и даже в стратосфере — в среду, 18 сентября, проходят масштабные учения «Центр-2019» в Таджикистане. В них задействованы армейские подразделения восьми стран. Среди них — Россия, КНР, Пакистан, Индия, Казахстан.

Условный бой идет сразу в нескольких точках. В том числе в акватории Каспийского моря, на полигоне Ашулук в Астраханской области, в предгорьях Памира.

Так, военнослужащих российской базы, дислоцированной в Таджикистане, на высокогорную площадку доставили вертолеты Ми-8. Разведгруппы обнаружили условного противника, применяя новейшие радиолокационные станции. После чего по целям ударили системы залпового огня «Град». Маневры продлятся до 21 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в рамках учений страны отработают методы борьбы с международным терроризмом.