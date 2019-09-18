«Похоже, что так выглядит Счастье!»: Лиза и Гарри Галкины отмечают день рождения

У детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина сегодня день рождения. Близнецам Лизе и Гари исполнилось шесть лет. Уже с утра их папа выложил на своей странице в Instagram забавное видео, на котором именинники танцуют в украшенной к торжеству комнате под аккомпанемент на рояле.

«Ура!!! С днем рождения! За роялем мама», — написал Галкин.

Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

Позже артист уточнил, что пока семья празднует без него:

«Дети маму поздравляют. Я уже в работе, а семья еще на море»

На кадрах очаровательные малыши поздравляют со своим днем рождением Аллу Пугачеву у ворот домика в каком-то курортном городке.

«Мамочка, спасибо, что ты жизнь нам подарила!» — говорит Лиза, преподнося Алле Борисовне корзину с цветами.

«Спасибо, что вы мне ее продляете!» — отвечает растроганная певица.

После обмена трогательными благодарностями дети, явно вернувшиеся из поездки по магазинам, принимаются хвастаться своими приобретениями. Гарри рассказывает, что купил робота-шпиона.

«Мама, он хоть и на английском, но очень много функций!» — объясняет мальчик.

Тем временем Лиза пытается вступить в разговор, демонстрируя очаровательный бело-сиреневый венок на голове.

«Надеюсь, вы не весь магазин скупили?» — замечает Примадонна.

В комментариях поклонники семьи написали уже почти 10 тысяч поздравлений, а ролики за несколько часов набрали более миллиона просмотров.

«Чудесных деток и их замечательных родителей с днем рождения», — поздравляет актриса Алика Смехова.

«С Днем рождения! Всем участникам съемки здоровья и благополучия!!!», — написал композитор Игорь Крутой.

«Ураааа!!! С днем рождения!!!», — присоединился к поздравлениям певец и композитор Игорь Николаев.

Множество добрых пожеланий поступает от простых подписчиков.

«С днем рождения, любимчики страны!!!»

«Самые лучшие! Самые воспитанные дети! С днем рождения их! Пусть судьба будет к ним благосклонна, пусть в жизни их будут только радостные дни и события!!!»

«С днем рождения радостные, умные, веселые, добрые, смешные, заботливые, интеллигентные, ироничные, счастливые Гарри и Лиза. Мы вас очень любим, хоть и видим только на экранах смартфонов».

«Похоже, что так выглядит Счастье! Здоровья, здоровья, здоровья и любви!» — пишут люди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лизу и Гарри Галкиных поздравили с днем рождения фанаты.