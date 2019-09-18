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  4. «С днем рождения!» Лиза и Гарри Галкины празднуют шестилетие

«С днем рождения!» Лиза и Гарри Галкины празднуют шестилетие

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Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина — настоящие звезды соцсетей, поэтому первыми их поздравили не родители, а подписчики.

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Фото, видео: Instagram @elizaveta_galkinaaa

Лиза и Гарри — дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина — празднуют день рождения 18 сентября. Звездным малышам исполнилось шесть лет. Ранним утром, когда еще ни сами близнецы, ни их родители даже не проснулись, на фанатской странице Лизы Галкиной поклонники уже вовсю поздравляли именинников.

Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

«С днем рождения, Лизочка», — подписана публикация.

Instagram @elizaveta_galkinaaa

За пару часов пост с поздравлением Лизы Галкиной с днем рождения набрал более трех тысяч лайков и двухсот радостных комментариев. Это неудивительно, ведь девочка — главный контент-мейкер в Instagram-аккаунте отца. Подписчики всей душой обожают малышку за ее артистичность, харизматичность и непосредственность.

Близнецы Лиза и Гарри появились на свет 18 сентября 2013 года от суррогатной матери. Шестилетние малыши не посещают детский сад и находятся на домашнем обучении. Однако в следующем году ребята, по словам Аллы Пугачевой, отправятся в школу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Галкина придумала новый бренд.

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