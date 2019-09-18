В Екатеринбурге на заводе «ВИЗ-сталь» произошел пожар

Пожар произошел на заводе «ВИЗ-Сталь» днем в среду, 18 сентября, в Екатеринбурге. По предварительной информации, в цехе холодной прокатки произошло возгорание гидравлического масла, передает РИА Новости. Площадь пожара превысила три тысячи квадратных метров.

Рабочие из цеха были эвакуированы, информации о пострадавших не поступало.

С огнем борются порядка 70 пожарных, задействовано 25 единиц техники, передает ТАСС со ссылкой на данные МЧС. Тушение осложняется высокой температурой и сильным задымлением.

«ВИЗ-Сталь» является одним из мировых лидеров по производству трансформаторной (анизотропной) стали. Компания создана в 1998 году на базе Верх-Исетского завода — одного из старейших российских предприятий черной металлургии. С 2006 года «ВИЗ-Сталь» входит в Группу НЛМК.

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