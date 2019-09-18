  1. Пятый канал
  4. В Екатеринбурге на заводе «ВИЗ-сталь» произошел пожар

В Екатеринбурге на заводе «ВИЗ-сталь» произошел пожар

, 15:34 Видео 18

Информации о пострадавших не поступало.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: E1.ru

Пожар произошел на заводе «ВИЗ-Сталь» днем в среду, 18 сентября, в Екатеринбурге. По предварительной информации, в цехе холодной прокатки произошло возгорание гидравлического масла, передает РИА Новости. Площадь пожара превысила три тысячи квадратных метров.

Рабочие из цеха были эвакуированы, информации о пострадавших не поступало.

С огнем борются порядка 70 пожарных, задействовано 25 единиц техники, передает ТАСС со ссылкой на данные МЧС. Тушение осложняется высокой температурой и сильным задымлением.

«ВИЗ-Сталь» является одним из мировых лидеров по производству трансформаторной (анизотропной) стали. Компания создана в 1998 году на базе Верх-Исетского завода — одного из старейших российских предприятий черной металлургии. С 2006 года «ВИЗ-Сталь» входит в Группу НЛМК.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео мощного взрыва бензовоза на АЗС в Челябинске.

Читайте также

+10° Днём +10°
Ночью +1°
64.43
0.31 71.24
0.64
Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

Последние новости

15:34
В Екатеринбурге на заводе «ВИЗ-сталь» произошел пожар
15:23
«Принцесса!» Паулина Андреева опубликовала фото в свадебном платье
15:14
Видео: ОСАГО подорожает для тех, кто не соблюдает ПДД
15:04
Солистка «ВИА Гры» снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала
14:43
В «Роскосмосе» заявили о невыполнении плана по запуску ракет в 2019 году
14:31
Дочь Леонида Якубовича прокомментировала травму отца

Сейчас читают

«С днем рождения!» Лиза и Гарри Галкины празднуют шестилетие
«Неземная!» Темникова в образе китаянки устроила фотосессию в Шанхае
Фото: Седокова показала стройные ноги после лечения от крапивницы

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев