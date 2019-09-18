Предполагаемый внебрачный сын Золотухина сделал ДНК-тест на родство

У знаменитого актера и художественного руководителя Театра на Таганке Валерия Золотухина, скончавшегося в 2013 году, от разных браков, в том числе гражданского, родились три сына. От первой супруги Нины Шацкой — Денис, который избрал для себя миссию священника. Средний наследник, барабанщик группы «Мертвые Дельфины», Сергей скончался в 2007 году. От гражданской супруги Ирины Линд — сын Иван, которому сейчас 15 лет.

Однако уроженец Кемеровской области Владимир Золотухин предположил, что помимо того, что он является тезкой московского артиста, также может претендовать на звание его внебрачного сына.

54-летний мужчина рассказал в программе на телеканале «Россия-1», что долго не решался публично поднять этот вопрос. Он отбывал срок в тюрьме за грабежи и убийство на протяжении четверти века, а в настоящее время ему негде жить, и он вынужден скитаться по вокзалам и рынкам в поисках ночлега и пропитания.

« Вы знаете, я долго думал об этом, ждал. Меня самого все это терзало немножко внутри. И я хочу узнать для себя, скинуть этот груз внутри, действительно ли это так », — пояснил он.

По его словам, когда он был маленький, дядя навещал его с матерью.

« Мне постоянно говорят, что я похож. А я настолько устал от этого », — поделился мужчина.

Он утверждает, что отец Михаил, двоюродный брат Золотухина, который его воспитал, ничего про родство не говорил.

« То, что он мне не родной отец, к таким выводам я пришел, так как приезжал дядя Валера, и почему-то он привозил мне помощь, которую я мог забрать. Раз он так ко мне относился, то я считаю, что он мне был отцом », — пояснил возможный сын артиста.

При этом Владимир подчеркнул, что не претендует на наследство актера даже в случае подтверждения близкого родства, так как он в ту семью никакого вклада не внес, и «не делил горе и радость».

« Я хочу лишь понять, так это или нет, снять с себя груз », — заявил он.

И вот Владимир для надежности решился сделать сразу два ДНК-теста на родство. Первая экспертиза показала, что с вероятностью 99,89% Золотухины родственниками не являются. Второй тест был проведен по Y-хромосоме: вероятность близкого родства составила 0%. Вместе с тем, в эксперименте, помимо предположившего себя внебрачным сыном Владимира, свои биоматериалы сдал брат артиста, а потому результаты могут быть неточными, заключили эксперты.

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